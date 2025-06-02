雷笛克拓展車用照明市場

雷笛克光學（5230）將於今（3）日舉行股東常會，董事長唐德龍在致股東報告書中指出，將持續深耕專業照明領域，並積極拓展車用照明市場。他強調，將藉由轉投資公司的精密零件開發優勢，深化與客戶合作，以掌握未來成長動能。

唐德龍表示，AI與電競產業快速發展之下，雷笛克子公司群宏光電的精密塑膠製品已成功導入相關應用領域，預期將為公司帶來更全面的發展。

唐德龍指出，隨著LED光源在車用照明應用日益普及，雷笛克正積極開發車用照明模組客戶，並同步調整製程能力、擴充產線，以建立長期業績成長動能。

此外，雷笛克將充分結合轉投資公司在全製程精密零件開發與光電模組開發的優勢，配合客戶進行相關終端產品的開發生產，進一步鞏固市場地位。

在研發方面，雷笛克持續投入大量資源，尤其在高進入門檻的車前燈光導系統，更是其研發重心，旨在擴展光學透鏡在不同領域的需求。

除了車用照明，雷笛克也積極開發具多色溫變化的射燈透鏡、高效能防眩透鏡，以及MiniLED背光透鏡。

透過創新研發與製程整合技術，雷笛克已成功開發出二射與三射等不同應用及材質的高功率LED透鏡，以符合未來市場發展需求。

雷笛克表示，為應對外部競爭與法規變化，該公司持續調整產線配置，以提升生產效率並有效降低成本。

唐德龍強調，雷笛克將密切關注國內外政策及法規變動，適時提出因應措施，以減少外部環境對公司營運可能造成的不利影響。