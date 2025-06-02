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駿吉接單熱 獲利向上

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

槍釘廠駿吉-KY（1591）昨（2）日表示，受惠於第2季進入旺季，訂單量較首季成長，預計獲利動能也將同步向上。駿吉-KY指出，去年設立的台灣半導體子公司預計於第4季貢獻營收，有望成為公司新成長動能。

駿吉-KY表示，公司基地位在馬來西亞，釘槍產品主要外銷美國，由於美國房屋木造居多，受氣候影響下，旺季主要落在第2、3季，目前已能感受到訂單量增加，因此看好第2季營運表現能較前一季成長。此外，對於美國關稅問題，駿吉-KY指出，由於本身基期就不高，受關稅影響不大。

去年駿吉-KY於台灣設立半導體子公司，公司為布局AI發展，主要進行半導體設備買賣。公司預計該業務第4季才能貢獻營收，有望能成為重要成長動能。

美國 營收 半導體

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