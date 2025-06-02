美禁陸無人機 中光電利多

外媒報導，美國總統川普最快本周簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止新型的中國大陸製無人機在美銷售，加劇美中科技和貿易衝突。業界人士研判，美國對無人機產業「去中化」的要求日嚴，在無人機市場已有多實績的中光電（5371）集團，可望受惠分食美國無人機市場大餅。

中光電表示，集團無人機業務快速成長，2024年旗下負責無人機業務的中光電智能機器人與無人機相關產品營收不到1億元，若政府標案如期出貨，今年營收將大幅成長至10億以上元，並且可望由虧轉盈。

華盛頓郵報報導，白宮正在敲定多項行政命令，包括責成美國情報機構加速評估大疆創新（DJI）和道通（Autel Robotics）等中國大陸無人機製造商，是否構成國家安全風險。若評估認定這些陸製無人機確實構成國安風險，可能要求陸企遵循新的許可要求，禁止新型號的陸製無人機在美銷售。

川普最快本周簽署多項與無人機有關的行政命令，預料將終止新型的中國大陸製無人機在美國銷售，從而衝擊消費級無人機市場市占比率，並加劇美中科技和貿易衝突。

業界看好，中光電集團已在無人機領域耕耘多年，並已有出貨歐美實績，可望迎來專單。

中光電集團透過旗下子公司中光電智能機器人切入無人機領域，並奪下海內外不少標案大單。

以國內標案來看，中光電智能機器人去年拿下國防部標案共3,000台、總金額逾22億元標案，將分八批出貨，首批軍方標案去年已出貨，並在今年首季認列收入；第二批於今年首季出貨，已完成驗測及接裝訓練並認列營收；第三批最近出貨，將依標案進度認列。

中光電智能機器人也切入輕量級、單價較低的無人機產品，目前正與客戶進行測試中。此外，中光電智能機器人已打入美國與歐洲市場，VTOL（垂直起降機）智能機器人在純電與油電都有著墨，進入樣品開發並獲客戶初步驗證，預計年底前進入量產。