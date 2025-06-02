雷笛克光學庫藏股買回達2% 今日股價收跌
上櫃公司雷笛克光學（5230）2日盤後公告，其庫藏股買回數量已達公司已發行股份總額的2%。然而，受整體市場因素影響，雷笛克光學今日股價收盤下跌，報23.6元，較前一交易日下跌0.9元，跌幅達3.67%。
根據公告，雷笛克光學本次買回1,193張，總金額達25,246,874元，平均每股買回價格為21.16元。截至今日，公司累計持有自身股份共1,193張，占已發行股份總數的2.08%。
此次庫藏股計畫依據雷笛克光學董事會4月9日決議，預計在4月10日至6月9日期間，斥資最高7,000萬元買回普通股2,000張，占已發行股份總數的3.49%。買回區間價格設定在12元至35元之間。
儘管公司過往曾有庫藏股計畫未完全執行完畢的紀錄，且在公司公告前股價已呈現下跌，但此庫藏股行動旨在維護公司信用及股東權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言