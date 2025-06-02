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永信建營收／5月1.19億元、年減88.1% 關稅影響成屋銷售進度

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永信建（5508）2日公告5月營收，單月為1.19億元，年減88.1%，月減25%，並是近28個月來低點。而該公司預計7月將有高雄龍華九期「蘊美」建案完工、開始銷售，有望挹注營運表現。

永信建指出，分析近期房市變化，原本自3月起看屋來客量已開始有回溫跡象；然而，在美國祭出對等關稅波及台股呈現區間震盪走勢，房市再度轉為觀望態勢，以致影響成屋銷售進度，初估五、六月營收均會被波及。

依據該公司公布5月營收數據，單月為1.19億元，年減88.1%，月減25%；累計今年前五月營收達11.88億元，相較去年同期減少76.7%。永信建2日下跌2.5元，收於126元。

展望營運前景，永信建指出，就市場面來看，剛性需求是存在的，位於高雄中都五期的「齊樂」建案已於今年1 月開始銷售，總銷約為19億元。而針對後續即將完工建案的銷售時程將按規劃推進。

其中，該公司旗下的高雄龍華九期的「蘊美」建案預計7月完工、開始銷售，總銷金額為27億元；「楠梓高雄大學二期」預計今年8月銷售，總銷約為19億元；至於總綃為45億元的仁武大昌二期「澄境」建案預計今年9月完工、銷售。

營收 永信 建案

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