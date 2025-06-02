燁聯、唐榮也開跌盤
國際鎳價弱勢，最新收盤每公噸1.5萬美元，單周下跌2.36%，影響不銹鋼上游廠燁聯（9957）、唐榮降價求單，市況低迷靜待景況回溫。
上櫃不銹鋼廠主管說，不銹鋼產業陷入長期蕭條，很多大型不銹鋼廠虧損幅度驚人，出現數十億元的經營赤字，如果無法有效止血，對公司治理將造成損害，除現金周轉吃緊外，連帶對設備的維護更新也力不從心，並且不利招募新進優秀人才等，都可能拖累競爭力。
隨著最近國際鎳價陷入低潮，國內不銹鋼板材6月盤價並普遍陷於跌勢，每公噸下調500元到2,500元不等，其中304熱冷軋下調2,500元。下游盤商認為，主要受進口料降價影響，由於流通價格在盤前已陸續下修，後市進到整理期。不銹鋼廠主管表示，不銹鋼價直直落，其中304冷軋國產與進口料互相廝殺，從4月迄今已把近幾月漲幅全都吐出去，但包括越南以及印尼的低價料源不斷叩關，影響市場交易信心。
目前304不銹鋼冷軋進口料最具低價殺傷力的供應主要來自越南，並且緊盯國內價格，只要台灣行情降價，進口報價就續跌，彼此互相追降都已經跌破成本。進口不銹鋼急著降價，與上萬公噸越南料陸續到港有關，供過於求的壓力沉重。
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