永信建5月營收大減八成

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

永信建（5508）昨（2）日公告5月營收達1.19億元，年減88.1%，月減25%，是近28個月低點；累計今年前五月營收達11.88億元，年減76.7%。永信建預計7月將有高雄龍華九期「蘊美」建案完工、開始銷售，有望挹注營運表現。

永信建指出，分析近期房市變化，原本自3月起看屋來客量已開始有回溫跡象；然而在美國祭出對等關稅波及台股呈現區間震盪走勢，房市再度轉為觀望態勢，以致影響成屋銷售進度，預估5、6月營收均會被波及。

展望營運前景，永信建指出，就市場面來看，剛性需求仍然存在，位於高雄中都五期的「齊樂」建案已於今年1月銷售，總銷約19億元。而後續即將完工建案的銷售時程也將按規劃推進。

業者指出，高雄龍華九期的「蘊美」建案預計7月完工、銷售，總銷金額27億元；「楠梓高雄大學二期」預計今年8月銷售，總銷約19億元；總綃45億元的仁武大昌二期「澄境」建案預計今年9月完工、銷售。

營收 永信 建案

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