聖安結盟 強攻外泌體

聖安生醫（6926）與中國附醫昨（2）日共同宣布，由中國附醫院長周德陽領導的研究團隊攜手聖安生醫，成功開發出全球首個針對HLA-G的靶向性外泌體藥物載體平台-SOB100。

聖安表示，該成果已發表於國際頂尖期刊《Nature Communications》，並於3月8日獲美國FDA批准進入人體臨床一期試驗。

周德陽表示，此平台已完成臨床前研究，並在乳癌、腦部膠質母細胞瘤等治療困難的癌症中展現突破性成果。

聖安生醫副總經理何慧君指出，SOB100為全球唯一採用奈米抗體（VHH）技術，專一靶向腫瘤上的HLA-G的外泌體，並能穿透血腦屏障，已在多項動物實驗中證實其可精準遞送不同藥物而有效對抗難治性乳癌及腦癌。FDA肯定SOB100作為外泌體藥物遞送載體平台，在臨床前開發中展現高專一性及低免疫源性。

SOB100可望大幅提升治療效果且明顯減少傳統抗癌藥引發的毒性。