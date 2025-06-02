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本國上櫃公司2024年財報員工薪酬統計出爐 這家最高薪

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，6月2日於公開資訊觀測站「彙總報表」項下「公司治理/員工福利及薪酬統計/財報附註揭露之員工福利（薪資）」，彙總揭示本國上櫃公司申報之2024年度財務報告中員工薪酬之相關資訊，查詢路徑：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t100sb14。投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。上櫃公司平均員工薪資費用前十名的產業以半導體業占六家最多，股王信驊（5274）同時也是平均員工薪資費用最高者，有545.9萬元。

櫃買中心並表示，員工是企業的資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工之向心力，也是企業社會責任的具體實踐，有助於確保企業永續發展。公開資訊觀測站另將於6月底彙總揭露本國上櫃公司2024年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。

根據公開資訊觀測站，上櫃公司平均員工薪資費用前十名為信驊、鈊象、原相、晶焱、力旺、凡甲、鑫聯大投控、精確、力領科技，以及群聯。其中股王信驊平均員工薪資費用545.9萬元最高，其次是鈊象有400.2萬元、原相有347萬元，晶焱、力旺、凡甲均逾300萬元。鑫聯大投控、精確、力領科技，以及群聯則都在280萬元以上。

資費 薪資

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