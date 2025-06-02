長聖營收／5月7,246萬元 年增20.5%、創同期新高

長聖（6712）2日公告5月合併營收7,246萬元，較去年同期成長20.5%，月增7.2%，繳出年增與月增雙成長佳績，並創下歷年5月營收新高；累計今年前五月合併營收3.18億元，年增13.7%。

長聖表示，5月營收表現主要來自細胞製劑CDMO（委託開發暨製造）及細胞儲存服務穩定成長，反映公司多年深耕再生醫療市場的成果，預期全年營運將持續穩健成長。

長聖2024年度營運獲利表現穩健，全年每股純益（EPS）達4.55元，董事會決議配發每股現金股利5元與股票股利1元，合計每股6元，展現良好財務體質與獲利能力。其中現金股利已於5月22日完成發放，並於短期內順利填息，股票股利將於6月3日辦理除權交易。

長聖董事長劉銖淇表示，長聖秉持「與股東共享成果」的理念，已連續四年穩定辦理股利發放，持續強化對投資人的承諾與信任。

長聖目前在新藥研發的進度方面，主力產品異體mRNA CAR-T療法CAR001，鎖定實體腫瘤治療，目前已完成第三劑量組（Cohort 3）病患收案，累計共九位受試者，至今未出現嚴重細胞激素釋放症候群（CRS）、移植物對抗宿主疾病（GvHD）或神經毒性等不良反應，顯示該療法具良好耐受性。臨床試驗正進行劑量爬升，朝最大耐受劑量（MTD）邁進，公司亦積極洽談與國際藥廠之技術授權與策略合作，提升CAR001國際開發與商業化潛力。

長聖表示，2025年是公司國際化關鍵推進年，將持續強化CDMO服務能量，並加速CAR001於美國與台灣的臨床試驗推 進，結合穩定的獲利能力與國際授權潛力，為中長期營運成長奠定堅實基礎，同時延續穩定配息政策，實現對股東與社會的雙重價值承諾。