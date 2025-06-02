中美晶今早遭逢賣壓跌停 法人歸因ETF調整所致

矽晶圓廠中美晶（5483）2日盤中股價劇烈震盪，早盤開低後迅速遭到摜壓，於9點半前即鎖住跌停價102元，終場下跌11元，跌幅達9.73%，成交量達9,127張，跌停委賣張數一度突破2,000張，引發投資人高度關注。

法人指出，中美晶此波重挫並非來自基本面利空，而是受到多檔ETF進行季底調整成分股的影響。中美晶目前被多檔重要ETF持有，包括中信上櫃ESG30、元大富櫃50、群益科技高息成長等，其中部分ETF對中美晶持股權重超過3%。隨著這些ETF進行成分股汰換，市場湧現被動式賣壓，導致股價急挫。

從籌碼面來看，5月外資仍大舉買超中美晶，累計逾2萬張，但同期間投信卻反向調節，單月賣超達1.9萬張，呈現外資與投信對作態勢。法人提醒，短期內籌碼波動風險升高，持有中美晶的投資人應多加留意投信動向與ETF調整節奏。

儘管股價遭遇重挫，中美晶近期基本面與策略動能仍具可看性。上周股東會中，董事長徐秀蘭指出，今年營運有望優於去年，尤其售電業務將倍數增長，有望帶動太陽能事業整體業績。她也提到，轉投資的台特化（4772）、宏捷科（8086）、朋程（8255）皆有穩健成長，對集團營運構成正向貢獻。

此外，中美晶也宣布與印度第二大太陽能廠Premier Energies合資，在印度布局2GW太陽能矽晶圓產能，進一步強化國際供應鏈，因應地緣政治下的新市場需求。中美晶將持有26%股權並提供技術支持，此合作案被視為切入印度市場的重要布局。