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生合 擴大乳酸菌應用
生合（1295）為研究與開發功能性益生菌的專業製造廠商，於5月27日正式掛牌上櫃，承銷價56.50元，掛牌後日K連三紅，5月29日上漲10.9元收在81.9元，掛牌以來漲幅高達44.9%，上演蜜月行情。
櫃買中心指出，近期企業面對瞬息萬變的經營環境，挑戰日益嚴峻，倘能善用資本市場力量，不僅有助於順利轉型升級、強化競爭力，更能提升品牌能見度，吸引優秀人才，進而創造更高的公司價值。
生合2024年度合併營收9.89億元，EPS 5.4元。2025年第1季合併營收2.34億元，EPS 1.25元。
生合專注於乳酸菌研發領域逾20年，設有菌種研究所，保存超過2,000種乳酸菌菌株，並據以建立數位資料庫，保存各菌株抗氧化、抗病原菌、免疫調節能力及鈣鐵吸收能力等功能性數據。
生合以此資料庫為基礎，協助客戶進行客製化產品配方設計，開發出優化菌株功能性及提高菌株存活穩定性之菌粉原料製程及後段包裝劑型優化與製程管控技術。
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