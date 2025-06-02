聽新聞
0:00 / 0:00

智冠小金雞 遊戲新幹線穩住業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲大廠智冠（5478）子公司遊戲新幹線近期旗下五大遊戲同步改版，藉此搶攻玩家荷包，並為母公司挹注業績成長動能，力拚淡季營運有撐。

遊戲新幹線宣布，旗下五款人氣線上遊戲《風色幻想NeXus》、《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》、《信長之野望Online》與《天龍八部Online宗師版》等遊戲，同步推出歡慶端午粽香限定活動。

法人指出，第2季因有許多考試，因此被視為遊戲產業傳統淡季，但仍有連續假日加持，加上部分學生提早考上，因此市場需求仍存在，推升遊戲商持續改版活動。

據悉，遊戲新幹線斥資千萬元代理的國產二次元手遊《風色幻想NeXus》與十位殿堂級VTuber深度連動，打破產業首例，且4月底遊戲上市後，收獲好評，同時在線人數破萬人次，預估該遊戲有望在本季完整貢獻業績給母公司智冠。

遊戲新幹線總經理張益民曾指出，《風色幻想NeXus》上市後，每月營收貢獻約5,000萬元，且由於產品類型屬於策略型卡牌遊戲，因此生命周期也較其他MMORPG長，預料將是公司今年營收成長的主力遊戲之一。

智冠今年前四月營收21.18億元，年減6.6%。展望未來，智冠旗下遊戲新幹線除《風色幻想 NeXus》外，端遊《完美世界2 Online》與《信長之野望Online》均以改版活動刺激玩家消費，加上遊戲通路、行銷業務穩定成長，今年業績仍有望超越去年表現。

營收 智冠 新幹線

延伸閱讀

SODAART「V皮建模班 第七期」開催！天之火、碧風羽等台日繪師繪製課堂教材

新人VTuber汐空なみり公開背影圖！5/31情報解禁

萊爾富果昔飲品全年推20款新口味 有望成億元小金雞

為何Neuro作為AI不會令人反感？網友：因為那是Vedal投注心力的創作

相關新聞

意藍攻智能數據 戰力強

AI雲端軟體公司意藍（6925）於5月28日正式掛牌上櫃，承銷價45.80元，掛牌後連兩日上漲，5月29日股價大漲28....

生合 擴大乳酸菌應用

生合（1295）為研究與開發功能性益生菌的專業製造廠商，於5月27日正式掛牌上櫃，承銷價56.50元，掛牌後日K連三紅，...

湧德 打入北美雲端鏈

連接器大廠湧德（3689）打入北美雲端服務供應商（CSP）供應鏈，隨著輝達GB200 AI伺服器今年大量出貨，湧德業績同...

系微 年營收拚創新高

系微（6231）衝刺AI業務再出招，端出人工智慧計畫「Insyde AI引擎」，包含AI Agents、aiBIOS、A...

智冠小金雞 遊戲新幹線穩住業績

遊戲大廠智冠（5478）子公司遊戲新幹線近期旗下五大遊戲同步改版，藉此搶攻玩家荷包，並為母公司挹注業績成長動能，力拚淡季...

華星光 強攻CPO商機

近期光通訊產業熱門，華星光（4979）致股東報告書出爐，董事長簡惠敏表示，受惠AI科技蓬勃發展，將積極開發高速產品及擴展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。