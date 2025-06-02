智冠小金雞 遊戲新幹線穩住業績

遊戲大廠智冠（5478）子公司遊戲新幹線近期旗下五大遊戲同步改版，藉此搶攻玩家荷包，並為母公司挹注業績成長動能，力拚淡季營運有撐。

遊戲新幹線宣布，旗下五款人氣線上遊戲《風色幻想NeXus》、《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》、《信長之野望Online》與《天龍八部Online宗師版》等遊戲，同步推出歡慶端午粽香限定活動。

法人指出，第2季因有許多考試，因此被視為遊戲產業傳統淡季，但仍有連續假日加持，加上部分學生提早考上，因此市場需求仍存在，推升遊戲商持續改版活動。

據悉，遊戲新幹線斥資千萬元代理的國產二次元手遊《風色幻想NeXus》與十位殿堂級VTuber深度連動，打破產業首例，且4月底遊戲上市後，收獲好評，同時在線人數破萬人次，預估該遊戲有望在本季完整貢獻業績給母公司智冠。

遊戲新幹線總經理張益民曾指出，《風色幻想NeXus》上市後，每月營收貢獻約5,000萬元，且由於產品類型屬於策略型卡牌遊戲，因此生命周期也較其他MMORPG長，預料將是公司今年營收成長的主力遊戲之一。

智冠今年前四月營收21.18億元，年減6.6%。展望未來，智冠旗下遊戲新幹線除《風色幻想 NeXus》外，端遊《完美世界2 Online》與《信長之野望Online》均以改版活動刺激玩家消費，加上遊戲通路、行銷業務穩定成長，今年業績仍有望超越去年表現。