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意藍攻智能數據 戰力強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予意藍董事長陳甫彥（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予意藍董事長陳甫彥（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

AI雲端軟體公司意藍（6925）於5月28日正式掛牌上櫃，承銷價45.80元，掛牌後連兩日上漲，5月29日股價大漲28.7元收在103.5元，掛牌以來僅僅兩個交易日就飆漲125.9%。

意藍主要從事智能數據服務相關軟體研究、開發及銷售，主要產品為雲端資料分析服務、智能搜尋服務及搜尋引擎軟體，應用場景包含議題即時觀測、行銷評估、市場研究等，客戶類型多元，包括廣告行銷、高科技、金融保險、電信、零售及電商等各產業客戶以及政府機關。

意藍主要採訂閱制方式提供雲端資料分析服務及智能數據服務，具有自主研發搜尋引擎、語意分析及數據處理等三項核心技術，建立數據之連續處理流程，整合大量異質性資料並找出關鍵內容，近年結合生成式AI技術，陸續推出應用於電子商務平台的AI Search for EC，透過快速準確的搜尋引擎、AI語意分析，提升商品搜尋與推薦功能，進而增加消費者之轉換率。

此外，意藍開發應用在知識管理領域的AI Search for KM，可快速查找特定領域知識內容、生成重點摘要，並具有即時問答功能。隨智能搜尋服務業務的開發與拓展，將成為意藍公司營收成長新動能。

櫃買中心表示，近年雲端服務和人工智慧應用爆發性成長，也帶動許多AI雲端軟體公司逐漸嶄露頭角，期待意藍掛牌後透過資本市場的助力，強化公司治理、營運管理、提升知名度及吸引優秀人才。

櫃買中心將持續扶植中小微型及新創企業進入資本市場，也盼望更多新興AI雲端軟體公司能加入櫃買家族，進一步推動數位雲端產業的發展，強化臺灣在全球市場上的競爭優勢。

雲端服務 軟體 AI

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