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系微 年營收拚創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

系微（6231）衝刺AI業務再出招，端出人工智慧計畫「Insyde AI引擎」，包含AI Agents、aiBIOS、AI Agent模擬器、AI助理等，其創新核心是其自有企業級平台「AI引擎」。展望後市，法人預估，隨PC產業出貨看增，加上新業務持續擴大貢獻挹注，系微今年營收有望續創新高。

系微表示，旗下AI創新核心是其自有企業級平台「AI引擎」，該平台整合多種生成式AI技術，旨在全面提升技術專業能力、營運效率及韌體生命周期中的支援效能。

系微的AI產品組合包括AI Agents、AI Agent模擬器與AI助理。其中，AI智能代理將AI驅動回應功能直接部署於真實裝置上，實現實用的操作體驗，包括升級版的aiBIOS，能引導用戶設定BIOS，並針對複雜配置問題提供可執行的解決方案。

AI Agent模擬器則無需實體硬體即可模擬AI Agent，加速其測試、訓練與開發流程；AI助理結合教練輔助、支援工具與聊天機器人，從多元資料來源中提供有情境的智慧回應，減少人工追蹤、提升正確率。

系微目前最大業績來源，仍是來自銷售PC韌體，儘管今年外在有川普關稅打壓，影響PC整體產業出貨量，但隨著AI PC蓬勃發展，加上Windows on Arm （WoA）市占率看增，都對系微今年相關業務帶來正面挹注。

聊天機器人 系微 AI

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