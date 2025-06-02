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湧德 打入北美雲端鏈

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器大廠湧德（3689）打入北美雲端服務供應商（CSP）供應鏈，隨著輝達GB200 AI伺服器今年大量出貨，湧德業績同步看俏。

湧德專注於乙太網路連接器（RJ45）相關產品的設計、製造與模組整合。產品主要應用於伺服器、交換器、資料中心、電視與遊戲機等，最廣為人知的是其整合型RJ45連接器，全球市占率約8%到10%。

湧德透露，旗下GB200高速連接器已陸續出貨；應用於浸沒式伺服器的防水連接器也開始搭配散熱廠出貨。

光通訊產品方面，湧德鎖定800G與1.6TB以上的光通訊模組與連接器，其中800G今年出貨，1.6TB產品明年出貨，隨著高毛利產品出貨擴大，可望提升獲利。

湧德透露，關稅議題使得北美客戶要求該公司加快開出非中國大陸產能，目前旗下越南臨時廠房已經供貨，自有廠房2月完工後，目前正加快安裝機器設備，最快第3季開出越南新產能。

連接器 伺服器

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