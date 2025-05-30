華星光 強攻CPO商機

近期光通訊產業熱門，華星光（4979）致股東報告書出爐，董事長簡惠敏表示，受惠AI科技蓬勃發展，將積極開發高速產品及擴展代工業務，產品重點著眼共同封裝光學元件（CPO）、矽光子應用技術等。

華星光6月24日召開股東常會。簡惠敏表示，AI熱潮仍席捲全球，實際應用從自動駕駛車、語音助手，滲透到各行各業，對於數據中心的算力要求更趨嚴格，數據中心也加速提升光通訊線路傳輸速率。去年受惠此趨勢，加上公司內部深化精實管理策略，去年營收及獲利均持續較前年度成長。

簡惠敏認為，全球經貿面臨通膨、地緣政治及美國新政府上台後各項經貿政策等不確定因素干擾，將更積極發揮垂直整合能力，開發高速產品及擴展代工業務，目前開發重點為800G/1.6T應用之70/100mW CW LD及矽光子應用技術等。開發產品主要應用於5G傳輸以及數據中心，傳輸距離涵蓋300公尺至80公里，已完成之發射端元件為10G/25G DFB LD以及70mW CW LD。