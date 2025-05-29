快訊

端午連假手機優惠！三星Galaxy S25 Ultra下殺9210元 蘋果手機最高省4910元

北市Uber失控暴衝…連撞路邊13輛汽機車 1行人遭壓骨折

呂秋遠遭控渣男逾5千字開撕 公布私訊駁交往「早就想退休剛好下台」

大田赴越南打造新廠區

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

大田（8924）昨（29）日舉行股東會，董事長李孔文表示，因應美國主力客戶要求，正赴越南打造A、B兩個新廠區，以租廠房方式運作的B廠預計今年7月量產；而以自有土地興建的A廠力拚最快今年底投產。

大田股東會首先確認去年財報和營業報告書，並通過配發現金股息4.3元案，配息率76 %，除息基準日為6月9日，現金股利發放日期為6月20日。

展望今年營運，李孔文指出，由於美國總統川普的對等關稅，大田位於美國的主力客戶迫切希望大田能夠到越南設廠。

對此，該公司除將多年前購買6萬多平方公尺的越南土地自建投資，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。B廠今年6月底可望完成設備安裝，預定7月量產，8月開始出貨；A廠方面，原本需要一年完成工程，可縮短到8到10個月，力拚今年底開始量產。

越南 股東會 美國

延伸閱讀

與貨櫃車爭道危險 新北汐止保長里要開闢新聯外道

美國法院裁定川普關稅違法 安永籲企業關注四大面向

川普對等關稅被法庭擋下 中國大陸：美應徹底取消

為美國關稅辯護！美商務部長喊「重要外交工具」 聲稱是印巴停火關鍵

相關新聞

精測2025年業績拚新高

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（29）日表示，受惠美系人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）客戶積極下單，晶片...

欣銓：AI領域絕不缺席

半導體測試廠欣銓（3264）昨（29）日舉行股東常會，董事長盧志遠表示，力拚今年營運「季季高」，在AI領域絕不缺席。不過...

大田赴越南打造新廠區

大田（8924）昨（29）日舉行股東會，董事長李孔文表示，因應美國主力客戶要求，正赴越南打造A、B兩個新廠區，以租廠房方...

富旺董事長 林宗毅接任

富旺國際開發（6219）昨（29）日召開股東常會，完成九席董事（含四席獨董）全面改選，新一屆董事會隨後推選總經理林宗毅接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。