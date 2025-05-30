快訊

端午連假手機優惠！三星Galaxy S25 Ultra下殺9210元 蘋果手機最高省4910元

北市Uber失控暴衝…連撞路邊13輛汽機車 1行人遭壓骨折

呂秋遠遭控渣男逾5千字開撕 公布私訊駁交往「早就想退休剛好下台」

精測2025年業績拚新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（29）日表示，受惠美系人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）客戶積極下單，晶片測試需求強勁，第2季營收將較第1季成長，下半年營運優於上半年，全年營收可望改寫歷史新高，客戶已開始提前準備2026年專案，明年業績續創高可期。

精測昨日舉行股東會，黃水可釋出正向營運展望，不少案件進入工程驗證階段，第3季將逐步轉入量產，第4季啟動新一輪的工程設計，與原先規劃時程一致。

從業績表現來看，精測今年4月營收來到4.02億元，月增3.45%、年增81.5%，來到近四個月以來高點，顯現出美系客戶需求暢旺；累計前四月營收為15.5億元，和去年同期相比成長73.3%，改寫歷年同期新猷。

精測的高階測試介面，主要應用智慧型手機應用處理器（AP）、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、射頻（RF）及電源管理晶片（PMIC）等應用。

精測 營收

延伸閱讀

雲林北港鎮立幼兒園工程停擺 追究廠商違約責任

彰化東螺溪營造美好水環境 8.3公里水綠廊道串聯景點

地下藏「國寶級」鐵道遺構 桃捷綠線G07站完成文資審查

合作標工程侵占300萬說對方欠他錢 法官查帳完全相反

相關新聞

精測2025年業績拚新高

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（29）日表示，受惠美系人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）客戶積極下單，晶片...

欣銓：AI領域絕不缺席

半導體測試廠欣銓（3264）昨（29）日舉行股東常會，董事長盧志遠表示，力拚今年營運「季季高」，在AI領域絕不缺席。不過...

大田赴越南打造新廠區

大田（8924）昨（29）日舉行股東會，董事長李孔文表示，因應美國主力客戶要求，正赴越南打造A、B兩個新廠區，以租廠房方...

富旺董事長 林宗毅接任

富旺國際開發（6219）昨（29）日召開股東常會，完成九席董事（含四席獨董）全面改選，新一屆董事會隨後推選總經理林宗毅接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。