富旺股東會／二代接班 林宗毅、林祐任接任董事長及總經理

富旺國際開發（6219）29日召開股東常會，完成9席董事（含4席獨董）全面改選，新一屆董事會隨後推選總經理林宗毅接任董事長、林祐任擔任總經理，原董事長林正雄則轉任集團創辦人，正式宣告二代接棒完成。

富旺股東常會並決議通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發0.7元現金股利、0.5元股票股利，合計1.2元股利，依今天收盤價27.7元計算，股利還原殖利率約7.16%，與股東共享營運成果。

富旺表示，二代接棒完成後，新一代管理團隊肩負企業傳承與創新的雙重使命，將延續過去穩健經營的基石，展現對企業治理與未來發展的高度責任感。

過去17年，在創辦人林正雄帶領下，富旺穩健扎根房地產市場，成為中部知名上市櫃建商。林正雄說，對富旺的未來充滿信心，也對二代接班的能力深感信任，相信他們將延續富旺的核心價值，帶領富旺邁向更高成就。

目前擔任台中市不動產開發公會理事長的林正雄表示，未來將全力投入推動企業社會責任，致力於為社會創造更大的價值。

林宗毅自2009年加入富旺，經歷代銷、業務、營造及開發等多個部門，對公司營運脈絡與市場需求有全面性掌握。他表示，將秉持父親林正雄所奠定的經營理念，結合自身對市場的敏銳洞察與創新思維，帶領富旺邁向新高度。

目前，富旺手中建案總銷金額近400億元，其中有近280億元預售屋案，包含新北市新莊區光榮段、台中市西屯區何安段、北屯區同榮段、烏日區蘆竹湳段（前竹區段徵收）、沙鹿區鹿寮段。

以及彰化縣彰化市延和段、和美鎮嘉韶段、南投縣草屯鎮光華段、雲林縣斗六市雲林溪段、元長鄉龍岩厝段等，將陸續推動新案啟動，確保未來五年營運穩健成長。

此外，有總銷約120億元的6個建案將於今年陸續取得使用執照，包括「富旺鈺時代」、「耀時代VILLA」、「天際W ONE」、「富旺敦厚」、「富旺艾美莊園」及「悅榕花園」。

值得注意的是，近期輝達（NVIDIA）海外總部落腳台灣，高科技產業進駐與擴產需求強烈。富旺不謀而合也布局工業地產，除了新北市新莊區光榮段、近期更取得台南市鹽水區仁愛段等土地，將規劃廠辦產品，滿足企業回台設廠需求。