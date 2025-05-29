大田股東會／通過現金股利4.3元 現金殖利率6.35%

大田（8924）召開114年度股東常會，通過去年度股利，每股配發現金股利4.3元。除息基準日為6月9日，現金股利發放日期為6月20日；以29日收盤價67.7元計算，現金殖利率6.35%；大田去年度每股純益5.66元，配息率76 %。

大田股東會同時進行董事改選，第13屆董事任期在5月25日屆滿，新選任董事9席（含獨立董事3席）較第13屆增加1席，董事當選人為李孔文、林忠謙、林宏哲、李尚陽、南豐興企業代表人潘芸禧；獨立董事為柯宗立、陳樹、張添盛，任期由5月29日至2028年5月28日，任期3年。

大田指出，原任董事任期至股東會完成時止，股東會後隨即召開董事會，董事一致推舉李孔文擔任董事長；李孔文特別感恩獨董黃崇輝會計師10多年來對大田的貢獻，因任期屆滿而卸任。

李孔文同時介紹新任董事成員，感謝曾任金管會主委、財政部次長、證交所董事長、OTC董事長等職務的陳樹；屏科大張添盛教授；並且特別提到台南望族大地主林宏哲董事與大股東林宏鈞對大田有信心且長期支持。

大田指出，本屆新任董事名單中有2位新面孔，包括漢龍資訊董事長李尚陽，曾留學日本東京，主攻亞洲經濟學，也是大地健康科技董事，對大田資訊科技管理、未來導入AI科技優化流程及突破創新，及對日本客戶的經營與投資領域等將具有相當的助益。

另一位董事成員柯宗立會計師，工商管理背景，為展立聯合會計師事務所所長，曾任集智會計師事務所高雄分所所長，對大田的財務會計非常熟悉，曾擔任大田10多年的簽證會計師。

大田去年度營收46.37億元、年增6%，本期淨利4.74億元、年增17%， EPS 5.66元。展望未來，大田強調，客戶端新開發案持續進行中，業績可期。

大田表示，公司營運穩定，因應川普關稅影響，配合主要客戶的期待與需求積極進行越南建廠，將以近20年前買的越南土地自建廠房，其中土地6萬平米，建地4萬多平米，2棟廠房，每棟2萬平米，除生產外，也設有辦公樓及停車場，目前建廠很順利，正在趕工中，但考慮客戶感受及期待，先租1層廠房生產，預計7月量產。

大田強調，目前不論是美系或日系的客戶開發案仍持續不斷的進行中，更在新客戶經營上有不錯的突破與進展，越南投資建廠案已緊鑼密鼓進行，與主要客戶的重要合作案也都如期順利進行中。

大田認為，高爾夫產業未來仍然持續被看好，打球人口增加，高爾夫相關的活動持續熱絡，需求年增，前景可期，整體而言，對2025年業績仍然審慎樂觀。