汎瑋材料通過去年盈餘每股配息2.8元 配發率逾八成

功能性材料大廠汎瑋材料今日舉行股東會，會中承認通過2024年度營業報告書及財務報表案、盈餘分配案，以及修訂公司章程等各項討論事項，並通過2024年每股配發2.8元股息（其中盈餘每股配發配2.3元、資本公積每股發放0.5元），配發率達83％，並於2025年4月25日發放。

汎瑋也同步承認去年財報，去年2024年合併營收13.42億元，營業利益7569.5萬元，稅後純益7819.7萬元，每股純益3.37元。

公司表示，去年度受到部分經銷業務調整與客戶新舊機種交替時程遞延影響，加上越南廠認證延遲，使得整體營收與獲利表現減少。但汎瑋持續進行接單結構組合的優化，積極深耕布局工業電腦、AI伺服器、及電動車等利基型產品、以及高毛利率產品等，提升整體毛利率表現，同時透過嚴謹的成本控管、生產效率提升、配合客戶在地化生產需求而彈性調整產能配置等相關靈活營運策略，以期在整體效益逐步開展下，助力整體保持穩健的財務結構與獲利能力。

透過技術的深耕與應用價值的再創，汎瑋將加速拓展電動車、伺服器及工業電腦等具高度成長潛力之利基市場，更助力公司跨足智慧型手機、平板、手持裝置與機器人等新興應用領域，搶占未來科技主流市場的先機，鞏固汎瑋材料在高階電子功能性材料的市場領導地位。

展望2025年，汎瑋維持審慎樂觀看法。隨著東南亞製造基地需求升溫，以及客戶持續加大東南亞製造基地的配置佈局，汎瑋將持續投入越南與馬來西亞子公司發展，擴大業務接單動能，以目前在手訂單來看，除了既有客戶的拉貨力道穩健外，越南、馬來西亞等東南亞地區，已斬獲包括筆記型電腦，工業電腦等產業客戶之新訂單，加上目前已啟動泰國子公司異業合作機會，擴大產品應用面，滿足當地多樣化需求。