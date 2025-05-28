大宇資攻餐飲 收購日商
遊戲研發商大宇資（6111）昨（28）日宣布旗下全資日本子公司COCORO以總交易金額10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股，拓展餐飲版圖再下一城。
大宇資指出，收購案預計今年第3季末完成交割，屆時將併入大宇資合併財報。此次交易是繼2024年初完成對日本CSD（Customers Delight）集團的收購後，再度加碼日本市場，主要目的是擴大集團餐飲市場版圖。
大宇資收購標的為東京市中心知名餐飲集團，旗下有九個品牌，年營收達25億日圓，共有25家直營店、六家加盟店，450位員工，品牌涵蓋從居酒屋、餃子專門店到單身酒吧與婚戀俱樂部，並結合自有App與會員資料庫，建立線上線下連結的社交模式。
大宇資指出，透過本次收購，集團在日本餐飲版圖總計超過120家門市，營收超過50億日圓、員工人數逾1,200人。
大宇資認為，此次併購有望開拓日本年輕客戶族群，未來將結合集團既有遊戲內容、社群經營經驗，在日本市場打造線上線下整合的商業模式，同時視市場條件將新品牌落地台灣，目標今年在海內外新設12間據點。
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