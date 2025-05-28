快訊

梅雨鋒面來了！今全台明顯降雨 吳德榮：下周二鋒面再來

留學政策會不會再變？ 準留美台灣學生：拿到美簽也不安心

涉非常規交易套利上億 銅料大廠名佳利負責人500萬元交保

大宇資攻餐飲 收購日商

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）昨（28）日宣布旗下全資日本子公司COCORO以總交易金額10.26億日圓（約新台幣2.12億元）收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股，拓展餐飲版圖再下一城。

大宇資指出，收購案預計今年第3季末完成交割，屆時將併入大宇資合併財報。此次交易是繼2024年初完成對日本CSD（Customers Delight）集團的收購後，再度加碼日本市場，主要目的是擴大集團餐飲市場版圖。

大宇資收購標的為東京市中心知名餐飲集團，旗下有九個品牌，年營收達25億日圓，共有25家直營店、六家加盟店，450位員工，品牌涵蓋從居酒屋、餃子專門店到單身酒吧與婚戀俱樂部，並結合自有App與會員資料庫，建立線上線下連結的社交模式。

大宇資指出，透過本次收購，集團在日本餐飲版圖總計超過120家門市，營收超過50億日圓、員工人數逾1,200人。

大宇資認為，此次併購有望開拓日本年輕客戶族群，未來將結合集團既有遊戲內容、社群經營經驗，在日本市場打造線上線下整合的商業模式，同時視市場條件將新品牌落地台灣，目標今年在海內外新設12間據點。

餐飲 日本 大宇資

延伸閱讀

日本40年期公債拍賣慘淡 亞股收盤走勢不一

日指遼寧艦經南部島嶼往西太平洋 陸外交部：符合國際法

世壯運／跨海熱情 日本志工的感動旅程

亞洲爭搶人才！川普政府禁哈佛收外籍生 東大、香港科大都出手

相關新聞

鼎天總經理 馬惠群接任

廣達旗下鼎天（3306）昨（28）日公告，新任總經理由前宏碁通訊產品事業總經理馬惠群接任，6月2日起生效。

立碁調策略 展望將向上

LED封裝廠立碁（8111）昨（28）日舉行股東會，董事長童義興會後表示，儘管本季獲利恐受匯率影響，將積極調整各銷售地區...

德微訂單能見度看到2025年底

德微（3675）昨（28）日召開股東會，董事長張恩傑表示，近兩年啟動重大轉型，積極擴增自有品牌與晶片銷售，逐步降低對母公...

大宇資攻餐飲 收購日商

遊戲研發商大宇資（6111）昨（28）日宣布旗下全資日本子公司COCORO以總交易金額10.26億日圓（約新台幣2.12...

誠品2025年營運 重返成長軌道

誠品生活（2926）昨（28）日召開股東會，由董事長吳旻潔主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.2元。...

豆府股東會／每股配息14元 樂觀看待下半年消費旺季

豆府（2752）28日召開股東會，承認去年年度財報與盈餘分配案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。