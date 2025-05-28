和勤股東會／台鋼集團入主 林輝政獲選出任和勤董事長

精密沖壓件大廠和勤精機（1586）28日召開股東常會，全面改選董事，台鋼集團取得全數董事席次（5席董事、4席獨董），台鋼科技大學董事長林輝政並獲選為新任董事長，台鋼集團正式入主並掌控和勤經營權。

和勤股東常會今天選出的5席董事全為台鋼集團旗下久陽精密（5011）代表人，分別為台鋼科大董事長林輝政、久陽精密董事長黃俊義、沛波鋼鐵（6248）總經理黃霈櫻、春雨生醫總經理鄭婷勻、家全投資董事長吳家權。

另外3席獨董分別為翁石貴教育基金會執行長翁乃馨、川宇會計師事務所所長鄭力維、一帆數位科技副總經理李殷獎。原董事長黃亦翔的黃家則全數退出經營層，未來只扮演大股東身份。

據了解，黃家將全心專注經營另一家平和環保科技。平和環保（6771）去年5月在創新板上市，公司主要業務為處理特殊工業原廢、汙水代處理。

股東常會今天完成改選，和勤也正式成為台鋼集團旗下第20家股票掛牌公司。靠著併購與融合在國內快速崛起的台鋼集團，事業橫跨鋼鐵、網通、化學綠能與運動健康等四大產業，新加入的和勤被列入鋼鐵事業群。

和勤股東臨時會今年2月通過以現增發行2萬張私募股，每股以22.4元溢價發行，預計籌資4.48億元；台鋼集團隨後證實，參與和勤私募認購，合計取得全數2萬張私募股，持股比例近20%。

台鋼集團指出，和勤本身是賺錢的公司，經營體質不差，而且擁精密加工技術，可以為集團所屬台鋼航太的產銷加分，同時集團也藉此打入特斯拉與大陸電動車供應鏈，和勤納入營運版圖，將對集團做出重要貢獻。