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豆府股東會／每股配息14元 樂觀看待下半年消費旺季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
豆府董事長吳柏勳。圖／本報系資料照片
豆府董事長吳柏勳。圖／本報系資料照片

豆府（2752）28日召開股東會，承認去年年度財報與盈餘分配案。

豆府表示，即將進入到下半年的消費旺季，包含7月開始的暑假、8月的父親節，進入第4季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，這對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。

豆府去年全年合併營收36.5億元，年增17.77%，稅後純益4.14億元，年增6.7%，全年每股純益達15.66元，合併營收與稅後純益，雙雙創下歷史新高。此外，年度配發14元現金股利，盈餘分配率達89.4%。

展望未來，豆府表示，將持續提升旗下各品牌在消費者心中之占有率與地位，對於今年達成集團百店之目標仍然不變。

豆府將依循多品牌與多角化的靈活營運方針，透過集團APP「豆府鐵粉卡」現有近70萬的會員總數，推出各項品牌創新活動，以及新鮮美味的品牌菜餚，加上集團各品牌零售商品的陸續推出，來有效提升消費者來店消費及線上購物之頻次；也持續與海外潛在合作夥伴深入洽談，為集團的長期穩健發展，增添助力與動力。

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