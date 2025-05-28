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穩懋股東會／看旺WiFi 7挹注營運回溫 積極布局光通訊市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
穩懋董事長陳進財。記者吳康瑋／攝影
穩懋董事長陳進財。記者吳康瑋／攝影

砷化鎵大廠穩懋（3105）28日召開股東會董事長陳進財指出，隨著美系旗艦手機去年下半年新機全面升級WiFi 7後，看好其他Android手機將跟進採用，有望帶動市場需求放大，挹注公司營運回溫。

穩懋今年股東會也同步進行董事改選，僅少數董事席次出現異動，其餘均與上屆一致，而陳進財續任董座一職。陳進財指出，今年WiFi業務有望優於去年，同時公司也正積極布局光通訊市場。

據悉，隨著AI資料中心需求火熱，帶動光通訊傳輸需求同步增溫，目前穩懋已投入PD、VCSEL……等相關技術，並耕耘以磷化銦（InP）為基材的光調變器及光積體電路，已滿足100G、200G及未來到800G、1.6T的高速傳輸需求。

事實上，目前已有許多砷化鎵廠跨足光通訊市場，包括磊晶廠全新、代工廠穩懋都是如此，惟現階段的營收比重仍不高，主要仍是以手機、基礎建設為主。

法人指出，由於川普發動關稅戰因素，穩懋在消費性電子領域的業務仍具有不確定性，所幸光通訊市場需求日益擴張，且毛利率也不差，將有助於穩懋整體業績緩步回溫。

至於PA方面，根據研究機構預估，2025年5G手機滲透率從2024年的63%上升到69%。另外WiFi規格將逐步升級至WiFi 7，傳輸速度及效率更佳，因增加使用更高的頻段、頻寬變大、調變複雜度提高，且因線性要求度更高，很難用矽做為材料，將使砷化鎵需求提升。

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