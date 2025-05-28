揚秦法說會／全台要開2,000家麥味登 美國首店最快今年開出

揚秦（2755）28日召開法說會，總經理林麗玲表示，旗下主力品牌「麥味登」目前全台總店數已來到919家，年底朝向1,000店目標努力，根據內部估算，全台每一萬人就可以開一家麥味登，長線目標將開出2,000店。

另公司日前公告美國市場的布局已和雅茗-KY（2726）分道揚鑣，「炸雞大獅」未來將採區域加盟方式展店。林麗玲表示，已有不少業者前來洽談合作，估最快今年底前將開出美國第一家店。

揚秦法說會中為旗下各品牌設立長期展店目標，除了麥味登家數計畫倍增外，「炸雞大獅」海內外目標將至500家、涮金鍋100家、「REAL 真‧Cafe‧Bread」30家，下半年將開出的新品牌「檳城煎蕊」則計畫開出10家。

揚秦今年第1季合併營收、營業利益、稅後淨利及追溯後每股盈餘等，均創歷年同期新高，同時毛利率、營益率、淨利率相較去年同期亦繳出「三率三升」。林麗玲表示，除了麥味登在AI預測模組應用下，單店效益不斷提升，直營品牌涮金鍋對毛利率、淨利率的提升更是功不可沒，內部規劃2027年涮金鍋直營家數將來到30家，對集團的貢獻占比將持續增加。

同時，新品牌「檳城煎蕊」已鎖定北台灣高人流的百貨商圈，首家門市預計第3季開出。林麗玲表示，「檳城煎蕊」的加入，對集團的效益在於補足飲品版圖上的空缺，也更符合集團所追求的「國民經濟美食」定位。

林麗玲表示，第1季雖為產業淡季，但受惠於各品牌營運規模擴大，商品銷售暢旺，加上數位轉型提高營運效能，跨品牌APP發揮會員經濟綜效，造就淡季不淡的佳績。下半年將進入營運旺季，透過多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營運持續成長。

此外，麥味登APP今年起轉型為集團APP，以跨品牌共享的概念，提供會員更完善與便利的數位服務。目前APP會員人數已突破96萬人，LINE會員數也已突破27萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已突破五成，數位轉型的成效彰顯，同時也帶動跨品牌會員經濟綜效。

「麥味登」第一家主打融入ESG的數位門市已開幕啟用，除使用節能設備外，更將總部開發的AI預測模組，實際在門市應用「尖峰時段預製」與「門市自動訂貨」等功能，門市新增「Ｍy Express 智能取餐櫃」與APP點餐系統及外送平台連動，消費者及外送員可快速取餐免排隊，也可透過「動態出餐看板」確認餐點製作進度，取餐更為便利。以數位化驅動AI應用，大幅解決門市人力不足及顧客久候的痛點。

在海外布局方面，林麗玲指出，炸雞大獅在台灣有穆斯林友善餐廳認證，進入穆斯林人口數高的東協國家，在營運模式、口味研發及落地性均有優勢。目前在東南亞發展共計三個國家七個區域；分別有馬來西亞砂拉越區、柔佛區、吉隆坡。印尼大雅加達區、萬隆區、泗水區及新加坡單一城市，總店數達35家。