瑩碩股東會／看好三大藥品成長潛力 下半年營運看升

瑩碩（6677）28日召開股東常會，由董事長王建治主持，會中承認2024年營業報告書、財務報表與虧損撥補。 王健治表示，今年以來瑩碩與子公司泰和碩的業績已見回溫，公司將加速國內外取證與授權事宜、同時擴大已上市產品的行銷推廣，隨著新品上市效益的顯現，下半年營運可望谷底翻揚。

瑩碩去年合併營收8.95億元，稅後淨損5,721萬元，每股淨損1.03元。王建治表示，去年整體營運受到國內健保調降藥價、子公司歐帕新舊客戶的訂單調整，以及海外授權及藥證活化遞延等影響，表現雖不如預期，但公司仍致力投入研發、持續拓展海內外市場，今年以來瑩碩與子公司泰和碩的業績已見回溫，公司將加速國內外取證與授權事宜、同時擴大已上市產品的行銷推廣，隨著新品上市效益的顯現，下半年營運可望谷底翻揚。

總經理顏麟權指出，今年以來瑩碩已取得兩個品項計四張藥證，其中用於治療第二型糖尿病的「醣瑩得膜衣錠」，不但是雙重機制控糖的複方製劑，更是國內首波上市學名藥之一，瑩碩擁有50/850mg、50/500mg二種劑量藥證，目前積極進行上市前準備，預計6月正式舖貨，以國內同成分口服降血糖複方製劑一年市場規模近7,000萬顆計，今年以搶佔10~15%的市場份額為目標，將是推升公司營運成長的主力產品之一。

海外市場方面，日本與中國近期也傳出捷報。瑩碩已順利與日本合作夥伴簽訂肺部疾病藥品的共同開發合約，正式插旗全球第三大醫藥市場。

此外，由瑩碩取得中國市場專屬銷售的一款婦科用藥，近期獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市，該藥品為國內藥廠開發及生產，瑩碩則擁有在中國地區獨家推廣與銷售權利。根據IQVIA資料顯示，該藥品一年市場規模約8,000萬美元，目前除原廠外，僅三個競品，瑩碩將與合作夥伴商討市場運營規劃及行銷策略，積極搶攻市佔。

藥證布局方面，瑩碩表示，目前已完成五項藥品的藥證申請，今年預計提交12個品項的送件目標不變，其中包括高門檻學名藥戒菸輔助劑，該藥品是瑩碩自漢達生技取得台灣市場的開發製造與銷售權利，有鑑於台灣的戒菸輔助用藥市場呈現短缺，且未有任何學名藥獲准上市，公司已展開藥證申請與量產規劃等準備工作，爭取成為首發學名藥，瞄準2.4億元戒菸藥市場商機。

展望下半年，看好台灣市場的醣瑩得、戒煙輔助劑，以及中國婦科用藥的成長潛力，加上公司仍持續推進國內外藥證布局、加速海外授權與合作開發，而子公司也配合集團發展同步調整發展策略，整體營運將呈現轉機，對下半年及明年業績展望樂觀。