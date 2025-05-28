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振宇五金股東會／爭取留才 通過發行限制型員工新股案

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
振宇五金股東會，由董事長曾善主持，並由總經理洪國展向與會股東報告113年度營運成果。振宇五金/提供
振宇五金股東會，由董事長曾善主持，並由總經理洪國展向與會股東報告113年度營運成果。振宇五金/提供

振宇五金（2947）28日召開股東會，決議通過每股配發現金股利 2.1元，配發率達 60.69%，並通過發行限制型員工新股案。

振宇五金表示，股東會決議通過盈餘分派案，每股配發現金股利 2.1元，配發率達 60.69%，會中一併通過盈餘轉增資案，決議自2024年度可分配盈餘中提撥 1,927萬元辦理增資，無償配發新股 1,926,860 股，每仟股配發 100 股，擴大股東持股權益。

此次配股後，實收資本額將從原本 1.93 億元提升至 2.12 億元，公司強調，將持續優化商品組合與通路體驗，擴張全台版圖。

振宇五金表示，為吸引與留任人才與強化團隊向心力，並將員工獎酬與公司營運績效連結，股東會也通過限制員工權利新股發行案，預計發行普通股30萬股，面額總計新台幣300萬元。

振宇五金表示，公司近年積極布局全台通路，去年共新開設七家門市，總店數達 85 家，預計將於 115 年達成百店里程碑。同時，全台北中南三大物流中心已全面運作，導入 AGV 自動撿貨系統強化效率，並透過自有品牌與差異化商品策略，提升市場競爭力。

展望今年，振宇五金將持續聚焦於商品高性價比、門市數位升級與顧客服務優化，深耕居家修繕及DIY 消費需求。公司強調將秉持「以人為本、誠信為首」的經營理念，持續強化營運體質，穩健朝全台首屈一指的專業五金連鎖通路邁進。

振宇五金2024年營收達21.7億元，年增10.51%，稅後淨利為 6,669 萬元，純益率 3.07%、權益報酬率(ROE) 8.8%，分別年增35.2%及 44.2%，EPS為3.46 元，年增49.1%。全年毛利率為 38.4%、營業利益金額達到9,075萬元。

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