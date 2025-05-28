快訊

辜仲諒發布聲明 6月13日股東會後將請辭中信金董事

明年春節假期有望連9日？人事長說話了

日職／孫易磊奪火腿最年輕救援成功 王貞治給讚：變速球不錯

博大股東會／越南新廠將於今年第4季完工 有望為長期營運注入新動能

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
博大科技28日召開股東會，董事長廖本崇（右四）對公司營運成長有信心。圖／博大提供
博大科技28日召開股東會，董事長廖本崇（右四）對公司營運成長有信心。圖／博大提供

電源廠博大科技（8109）28日召開股東常會，博大董事長廖本崇表示，雖然全球經濟環境仍具挑戰，產業景氣尚未全面回升，但隨著全球客戶新案設計導入，訂單能見度提升，公司營運動能穩健增長。

他強調，經營團隊對未來充滿信心，將持續推動產品創新與多元市場布局，為營運表現奠定堅實基礎，並致力為股東創造長期穩定的價值成長。

博大持續聚焦高功率密度、高效率、低耗能等綠色電源產品開發，積極拓展醫療、鐵道、航太等高端應用領域。除了既有中國大陸無錫及台灣廠之外，台中新廠已於5月陸續投產，越南新廠預計6月上樑，第4季完工，將大幅提升產能彈性與供應鏈韌性。

博大今年第1季114年第1季營收3.92億元，營業利益1.3億元，歸屬於母公司業主淨利1.3億元，每股純益1.59元，展現公司在產業景氣波動下仍具備強勁獲利能力與經營韌性。累計今年前四月合併營收5.44億元，年成長4.45%，業績逐步增溫。

展望未來，公司表示，博大將持續鞏固市場基礎，積極開拓新興市場，持續提升產品競爭力與品牌價值，迎接全球市場新契機。

股票 股東會 股息 股利 營收 每股純益

延伸閱讀

陸工業企業利潤躍進 裝備、高技術製造業成增長引擎

嘉市3國小校長遴選出爐 8月1日就任

立碁 強化技術研發升級

長榮航太成為空巴一階供應商 法人估今年EPS 6.9元

相關新聞

瑩碩股東會／看好三大藥品成長潛力 下半年營運看升

瑩碩（6677）28日召開股東常會，由董事長王建治主持，會中承認2024年營業報告書、財務報表與虧損撥補。 王健治表示，...

振宇五金股東會／爭取留才 通過發行限制型員工新股案

振宇五金（2947）28日召開股東會，決議通過每股配發現金股利 2.1元，配發率達 60.69%，並通過發行限制型員工新...

博大股東會／越南新廠將於今年第4季完工 有望為長期營運注入新動能

電源廠博大科技（8109）28日召開股東常會，博大董事長廖本崇表示，雖然全球經濟環境仍具挑戰，產業景氣尚未全面回升，但隨...

長科股東會通過每股配息1.72元 配息率85%

導線架大廠長科*（6548）今日舉行股東常會召開股東常會，會中並通過配發每股現金股利1.72元，發放比率達85％。

誠品股東會／吳旻潔：進入實體通路收穫期 線上事業3年內損益兩平

誠品生活（2926）28日召開股東會，由董事長吳旻潔主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.2元。吳旻潔...

元太股東會／每股配發5元現金股利 2025年邁向大尺寸彩色電子紙

電子紙大廠元太（8069）28日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配發5元現金股利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。