博大股東會／越南新廠將於今年第4季完工 有望為長期營運注入新動能

電源廠博大科技（8109）28日召開股東常會，博大董事長廖本崇表示，雖然全球經濟環境仍具挑戰，產業景氣尚未全面回升，但隨著全球客戶新案設計導入，訂單能見度提升，公司營運動能穩健增長。

他強調，經營團隊對未來充滿信心，將持續推動產品創新與多元市場布局，為營運表現奠定堅實基礎，並致力為股東創造長期穩定的價值成長。

博大持續聚焦高功率密度、高效率、低耗能等綠色電源產品開發，積極拓展醫療、鐵道、航太等高端應用領域。除了既有中國大陸無錫及台灣廠之外，台中新廠已於5月陸續投產，越南新廠預計6月上樑，第4季完工，將大幅提升產能彈性與供應鏈韌性。

博大今年第1季114年第1季營收3.92億元，營業利益1.3億元，歸屬於母公司業主淨利1.3億元，每股純益1.59元，展現公司在產業景氣波動下仍具備強勁獲利能力與經營韌性。累計今年前四月合併營收5.44億元，年成長4.45%，業績逐步增溫。

展望未來，公司表示，博大將持續鞏固市場基礎，積極開拓新興市場，持續提升產品競爭力與品牌價值，迎接全球市場新契機。