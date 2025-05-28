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長科股東會通過每股配息1.72元 配息率85%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長科董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片
長科董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片

導線架大廠長科*（6548）今日舉行股東常會召開股東常會，會中並通過配發每股現金股利1.72元，發放比率達85％。

長科股東常會承認營業報告書及財報，2024年合併營收為119.87億元，年增4％，主要係受惠於客戶端回補庫存及高階導線架營收比重提高所致；毛利率為24％，營益率為14％，皆比2023年上升；歸屬母公司業主的稅後純益為18.96億元，年增21％ ，以股票面額每股0.4元之股數計算，每股純益為2.02元，相當於賺5.05個資本額。

長科董事長洪全成表示，隨著半導體供應鏈庫存調整於2024年底告一段落，2025年市場重回以需求驅動為主，消費性電子、通訊、工控等應用領域有望回溫成長。同時，長科主要客戶的新產品已陸續導入量產，加上車用背光LED出貨穩健成長，消費性電子領域如電視市場對 Mini LED採用比例也持續提升。整體而言，長科對今年的營運展望持正向態度。

為滿足IDM客戶未來兩年擴產需求，長科馬來西亞二廠擴產計畫照常進行，預計自2027年上半年營運投產，以挹注營運成長動能。

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