亞泰股東會／通過配發現金股利5.45元 盈餘分派率近75%

影像感測模組大廠亞泰影像（4974）28日舉行股東常會，會中承認2024年營業報告書及財報，並完成董事改選；2024年合併營收約43.93億元，稅後淨利5.28億元，每股純益7.29元，同時通過分派每股5.45元現金股息，盈餘分派率將近75%，以28日收盤價92元計算，股息殖利率約5.92%。

亞泰今年第1季營收11.02億元，稅後淨利1.32億元，每股純益1.82元，首季獲利為同期新高，累計今年前四月合併營收則14.31億元，年增21.3%。

展望今年，亞泰表示，全球經濟充滿不確定性，公司持續密切關注整個大環境的影響，審慎應對，強化競爭力並聚焦基本面，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化，發揮產品多元效益。