誠品股東會／吳旻潔：進入實體通路收穫期 線上事業3年內損益兩平

誠品生活（2926）28日召開股東會，由董事長吳旻潔主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.2元。吳旻潔表示，今年在台南大店開幕助攻下，全年營運有望較去年成長，線上事業目標3年內損益兩平，整體而言，誠品重返正成長軌道，今年起至2027年，將進入實體通路收穫期。

誠品生活去年走出虧損谷底，睽違3年首度獲利，2024年全年稅後純益1,280.2萬元，較2023年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.27元。今日股東會進行獨立董事補選，原獨董許士軍辭任，改由柯愫吟擔任新的獨董，柯愫吟有「百貨教母」之稱，過去曾擔任京站時尚廣場總經理、衣蝶百貨副總經理。

吳旻潔表示，透過深化虛實融合策略與有效會員經營，去年繳出亮眼成績單，隨著疫後消費人潮復甦，大型店面表現穩健，且逐步進入收穫期，目前績效最好的為誠品生活新店，其次為南西，誠品台中480則有望成為今年第三名，而台南店有完整的餐飲、零售以及展演空間，預期營收可與松菸店差不多。

展店上，吳旻潔表示，與全球PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」合作的桃園青埔大店預計2028年開業，目前六都中，僅剩高雄還沒有大型店面，會是下一個想布局的地方，但目前都還在規劃中，小型店面則是只要有合適的地點，都不會排除，也可以馬上開出。

至於海外展店方面，未來將在新城市開出店面，但目前還不能透露地點，不過會朝向品牌授權的方式經營。

線上方面，吳旻潔表示，目前線上不重複的消費會員數逾44萬人，未來將進一步優化APP介面，擴大會員人數，讓更多消費者除了走進實體店面，還能方便地享受線上消費服務，目標未來3年內可以損益兩平。

吳旻潔表示，川普關稅戰雖然不是實質衝擊，但會間接影響民眾的消費力度，不過更大的挑戰還是在於台幣升值，民眾出國旅遊動能強勁，會將很多消費流向海外。她也透露，為了讓會員在線上、線下都能有更好的消費體驗，今年下半年會有很有力度的回饋會員方案，且是過去都沒有推出過的優惠活動。