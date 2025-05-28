元太股東會／每股配發5元現金股利 2025年邁向大尺寸彩色電子紙

電子紙大廠元太（8069）28日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配發5元現金股利。

元太表示，2025年將是元太邁向大尺寸彩色電子紙的重要元年，並透過技術創新與生態圈合作，大尺寸彩色電子紙將成為元太下一個成長動能的關鍵。

元太財務長陳樂群表示，2024年全球經濟面對地緣政治緊張、貿易政策調整、供應鏈重組及極端氣候等挑戰，整體經濟成長充滿不確定性。但在這樣的外部環境下，元太科技仍展現出強韌的營運實力，2024年全年合併營收達321.63億元，營業利益率達23.7%，稅後淨利88.67億元，EPS達7.75元，營收與獲利皆創下專注電子紙業務以來的歷史新高與次高紀錄。

在永續發展方面，元太科技始終堅持「獲利與永續並重」的原則。元太連續三年入選道瓊永續世界與新興市場雙指數，2024年更以92分在S&P全球永續評比中位居電子零組件產業最高，並列入全球永續年鑑前1%企業。

在綠色營運方面，99%的產品營收被富時羅素認定為綠色營收，穆迪也給予元太SQS2的優良永續品質評級。更重要的是，元太於2024年提前達到RE58，全球據點有58%的電力使用再生能源，非台灣據點已全數達成RE100。2025年更將目標調高至RE65，穩步邁向2030 RE100與2040淨零排放。

在營運面，元太用了新竹新廠與新產線，專注於大尺寸電子紙與新材料的量產，推進智慧製造、提升產能與製程效率，並導入ISO 50001能源管理系統、ISO 20400續採購指南績效評核、ISO 37001反賄賂管理等國際標準，持續優化企業治理與誠信經營。

展望2025年，將是元太邁向大尺寸彩色電子紙的重要元年。元太將全面投入大尺寸應用市場，包括技術規格、市場策略與製程整合。這不只是產品尺寸的轉變，更是經營思維的全面升級。相信透過技術創新與生態圈合作，大尺寸彩色電子紙將成為元太下一個成長動能的關鍵。

同時，中尺寸產品仍是元太穩定經營的基礎，將持續優化成本與性能，提升與LCD成本的競爭力；電子貨架標籤也會在品質與Total Cost Ownership優化下，加速在全球零售市場普及。