快訊

分屍殺人魔張介宗押看守所112天如度假 看報、看電視幾乎不與人互動

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

鴻勁衝破千元穩居興櫃股王 台股現17千金

中央社／ 新竹28日電

半導體測試設備廠鴻勁精密今天股價一度衝上1000元大關，達1015元，穩居興櫃股王，台股千金股增至17檔，盤中賣壓出籠，鴻勁股價跌落1000元關卡之下。

鴻勁以測試機和分類機產品為主，其中，分類機搭配溫控制統。鴻勁產品以人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）應用為大宗，比重達78%，車用比重約12%。

受惠市場需求成長，鴻勁今年累計前4月營收新台幣79.82億元，較去年同期大增173.41%，其中，第1季稅後淨利25.68億元，創歷年同期新高，每股純益15.89元。

鴻勁先前指出，目前訂單能見度約6個月，因客戶對工程驗證機台需求強勁，出貨已超過100台，預期今年下半年和明年營運展望樂觀。

興櫃 新台幣

延伸閱讀

千金股新兵報到！興櫃股王鴻勁衝上千元 台股17千金出列

台股早盤上漲近300點 台積電開高19元

川普暫緩上調歐盟關稅美股齊揚 台股有望終止連4黑

台股端午變盤？選股不選市 基本面佳、高利率可留意

相關新聞

選了好日子登錄興櫃 啟新生漲逾40%、一舉登入百元俱樂部

台股28日有利新股掛牌，除了上市及上櫃的兆聯實業（6944）、意藍（6925）蜜月行情燒滾滾之外， 興櫃市場新兵也是大漲...

千金股新兵報到！興櫃股王鴻勁衝上千元 台股17千金出列

台股上市櫃16檔千金股之外，興櫃市場也出現了千金股，興櫃股王鴻勁（7769）28日再衝關，早盤以1,000元開出，盤中一...

櫃買中心「櫃買市場業績發表會」 六場次圓滿落幕

配合上櫃公司2025年第1季及興櫃公司2024年度財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）2025年5月...

杭特4月 EPS -0.24元

安控廠杭特（3297）昨（27）日公告今年4月自結稅後淨損900萬元，每股淨損0.24元。

欣普羅4月 EPS -0.66元

實物投影機大廠欣普羅（6560）昨（27）日公布今年4月自結稅後淨損1,716萬元，每股淨損0.66元。擴損主因匯率波動...

中美晶售電業務將爆發

中美晶（5483）昨（27）日召開股東會，董事長徐秀蘭指出，今年太陽能相關業績將成長，且預期會很精彩，主要是擁有續興及艾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。