鴻勁衝破千元穩居興櫃股王 台股現17千金
半導體測試設備廠鴻勁精密今天股價一度衝上1000元大關，達1015元，穩居興櫃股王，台股千金股增至17檔，盤中賣壓出籠，鴻勁股價跌落1000元關卡之下。
鴻勁以測試機和分類機產品為主，其中，分類機搭配溫控制統。鴻勁產品以人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）應用為大宗，比重達78%，車用比重約12%。
受惠市場需求成長，鴻勁今年累計前4月營收新台幣79.82億元，較去年同期大增173.41%，其中，第1季稅後淨利25.68億元，創歷年同期新高，每股純益15.89元。
鴻勁先前指出，目前訂單能見度約6個月，因客戶對工程驗證機台需求強勁，出貨已超過100台，預期今年下半年和明年營運展望樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言