選了好日子登錄興櫃 啟新生漲逾40%、一舉登入百元俱樂部

台股28日有利新股掛牌，除了上市及上櫃的兆聯實業（6944）、意藍（6925）蜜月行情燒滾滾之外， 興櫃市場新兵也是大漲的走勢，啟新生（7837）登錄興櫃，一開盤就衝破百元，一舉登入百元俱樂部，早盤以102元開高，一度拉升至125元，以券商認購價85元計算，上漲40元，漲幅47%，盤中穩在百元之上。

啟新生1979年成立，主要從事醫療器材及診斷試劑之研發製造、代理及銷售暨食品及藥材檢驗、環境檢測服務、生物技術服務等，自有品牌CMP擁有超過600項自主研發商品，涵蓋微生物採集、檢測、分離、鑑定與培養等完整解決方案，也包含國際品牌代理業務，為國內提供微生物相關產品全面及多樣化的領導品牌。

啟新生近年營運表現穩健，2024年度營收8.6億元，年增25%；稅後淨利9,500萬元，年增27%，每股純益（EPS）4.5元。啟新生2024年度EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈餘）為2.06億元，營業利益已接近一個股本，顯示本業經營效益良好。

啟新生深耕生技醫藥產業，擁有國內最大微生物通路，在國內藥廠客戶覆蓋率高，坐穩生醫藥廠、第三方檢驗、醫學檢驗、食品廠等產業鏈供應鏈上游端，且持續與學研單位合作開發新產品，為客戶提供完整的產品上市解決方案。