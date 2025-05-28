千金股新兵報到！興櫃股王鴻勁衝上千元 台股17千金出列

台股上市櫃16檔千金股之外，興櫃市場也出現了千金股，興櫃股王鴻勁（7769）28日再衝關，早盤以1,000元開出，盤中一度拉升至1,015元，為台股千金股添新血，成為第17檔千金股。

IC測試設備供應商鴻勁第1季合併營收59.13億元，與去年同期相比成長142.4%；稅後淨利25.68億元，年增179.34%；單季每股純益（EPS）15.89元，營收與獲利雙創同期新高。

鴻勁深耕測試設備的技術與一站式整合能力，在多項高階應用領域中取得關鍵客戶，展現強勁的交付能力與市場滲透率，鴻勁表示，受惠於科技巨擘加速布局AI與HPC所需的先進封裝產線，目前產能維持滿載並持續擴充，訂單能見度已達今年第3季。

鴻勁指出，持續強化與晶片設計大廠與雲端服務商的合作關係，推進新一代測試平台開發，並積極布局包括矽光子（CPO）與高效熱模組在內的關鍵測試技術，以因應折疊手機與先進車用電子等日益複雜的封裝架構。

鴻勁表示，將持續加大研發及產能投資，針對AI／HPC、車用與矽光子等新興應用推出更具效率的測試整合解決方案；同時擴大全球據點與服務網絡，強化與國際產業鏈夥伴的協作。

鴻勁近日持續衝關千元，28日以1,000元開高後一度衝達1,015元，再度衝上千元，成為第17檔千金股。不過，盤中則是翻黑，一度下滑至995元，但衝關千元的企圖強烈。