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AI軟體股意藍資訊上櫃 盤中漲幅近7成

中央社／ 台北28日電

AI軟體股添新兵，意藍資訊今天以每股45.8元掛牌上櫃，開盤價60元，盤中股價最高為77元，漲幅68.1%。

意藍資訊主要專注語意分析、搜尋引擎及商業數據處理等三大核心技術，擁有多項SaaS（軟體即服務）產品；近年營收來自兩大業務主軸，一為以國內最大社群輿情分析平台「OpView社群口碑資料庫」為主力的雲端資料分析服務，其二是因應生成式AI趨勢崛起，迅速成為公司第二成長曲線的「AI Search智能搜尋」產品線。

意藍資訊表示，客戶基礎持續穩定擴張，訂閱制服務具高續約、高毛利率特性。意藍資訊今年前4個月營收為新台幣5966萬元，年增12.67%，其中4月營收為1569萬元，年增15.1%。

意藍資訊表示，展望未來，將善用本次掛牌所募得資金，持續強化核心技術基礎與研發能量，並以高頻次、敏捷開發的方式，打造貼合企業實務需求，且兼顧導入彈性與資安要求的AI應用服務，以進一步提升服務效能與應用深度。

營收 AI

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