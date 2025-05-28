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櫃買中心「櫃買市場業績發表會」 六場次圓滿落幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買市場業績發表會」圓滿落幕，櫃買中心副總李淑暖（左三）、力領科技董事長毛穎文（左四）及執行副總郭文源（右三）於2025年5月26日舉辦「科技與醫療」主題的櫃買市場業績發表會合影。（櫃買中心/提供）
櫃買市場業績發表會」圓滿落幕，櫃買中心副總李淑暖（左三）、力領科技董事長毛穎文（左四）及執行副總郭文源（右三）於2025年5月26日舉辦「科技與醫療」主題的櫃買市場業績發表會合影。（櫃買中心/提供）

配合上櫃公司2025年第1季及興櫃公司2024年度財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）2025年5月13日至27日舉辦六場次多樣化主題的「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，反應熱烈。

該系列業績發表會共有新麥（1580）、德麥（1264）、全家餐飲（7708）、新特（7815）、立盈（7820）、精誠金融（7819）、普萊德（6263）、振曜（6143）、神準（3558）、崇友（4506）、衛司特（6894）、艾訊（3088）、力領科技（6996）、大學光（3218）、朋億*（6613）、信昌電（6173）、晶焱（6411）、崇越電（3388）等18家上櫃及興櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

該系列業績發表會主題精采豐富，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\關於櫃買\櫃買影音」）查詢。

透過該系列多元主題之業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效，櫃買中心將持續配合各季度財務報告公告時程，規劃辦理「櫃買市場業績發表會」，作為上櫃公司與投資人之間溝通的平台，除協助上櫃公司深化投資人關係外，亦促使投資人了解上櫃公司的未來展望及長期價值。

櫃買中心

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