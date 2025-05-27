李洲科技遭調查局搜索 公司稱營運財務一切正常

上櫃公司李洲科技（3066）27日發布重大訊息，證實調查局於27日上午9時30分至公司進行搜索調查。公司對此表示將全力配合調查，並強調目前營運及財務狀況一切正常，不受影響。

根據李洲科技發言人、董事長李明順發布的訊息，調查局是於今日上午前往位於台北市的李洲科技總部進行搜索。公司表示，已依規定配合調查局的相關作業。

對於此次搜索調查的原因，李洲科技並未在公告中進一步說明。然而，公司特別指出，目前營運狀況穩定，財務一切正常，並未受到此次調查事件的影響。

李洲科技主要從事LED顯示模組、背光模組及相關光電產品的研發、生產與銷售。此次調查局的搜索行動，引發市場關注。李洲科技後續是否會針對調查結果進一步說明，以及對公司未來營運是否會產生實質影響，仍有待觀察。