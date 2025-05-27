寶雅（5904）昨（27）日召開股東會，面對缺工與成本上升，寶雅持續優化人力資源配置，並積極導入自動化系統，透過自助結帳等技術，進一步提升營運效率與顧客體驗，目標將在全店超過400間門市導入自助結帳機。

寶雅自今年2月起陸續導入自助收銀機台，短短3個月內，已有逾20間門市完成自助收銀機台建置。公司指出，預估每家門市約配置二至四台機器，未來將全面推動自助收銀導入，但會採滾動式調整，依據門市翻新與改裝進度逐步完成，現階段尚未訂下明確時間表。

寶雅昨日股東會承認去年財報，並承認每股配發現金股息23元及配股票股利0.1元。寶雅去年營收236億元，年增7.0%，稅後純益28.04億元，年增11%，每股純益26.74元。