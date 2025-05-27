生合上櫃 首日大漲16%

益生菌原料廠生合（1295）昨（27）日以承銷價56.5元正式上櫃掛牌交易，首日尾盤收66.1元，股價漲幅逾16%，上演蜜月行情。

生合表示，公司在美國、日本、中國等地取得多項專利，涵蓋運動保健、腸道健康與抗衰老等應用領域，未來更積極拓展中東、拉美等新興市場版圖。

生合表示，今年主要生產動能為畜禽市場開發，期望能挹注2025年營收達雙位數成長。此外，為持續擴大乳酸菌粉與畜牧產品生產線，預計在今年第3季啟用新廠。同時，公司也持續尋求跨國合作與併購機會，日前與韓國知名企業COSMAX合作，打開品牌通路。

其中，台灣保健品代工業務，預期業績年增10%；旗下飼料添加劑業務，期望東南亞地區以每年15至30%增長、中南美洲則以50至100％的目標成長；旗艦產品銷售則皆預期達雙位數成長。

生合生物專精於乳酸菌研究、生產製造及應用開發，主要市場在台灣、中國大陸與東南亞地區，營收占比分別為台灣46%、中國大陸30%、東南亞15%與其他地區9%，公司正積極擴大版圖，積極拓展中東、拉美等新興市場。