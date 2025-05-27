櫃買業績發表 回響熱

配合上櫃公司第1季及興櫃公司2024年度財務報告公告，櫃買中心13日至27日舉辦六場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，反應熱烈。

櫃買中心表示，此系列業績發表會共有新麥（1580）、德麥、全家餐飲、新特、立盈、精誠金融、普萊德、振曜、神準、崇友、衛司特、艾訊、力領科技、大學光、朋億*、信昌電、晶焱、崇越電等18家上櫃及興櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

透過此系列多元主題業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效，櫃買中心將持續配合各季度財務報告公告時程，規劃辦理「櫃買市場業績發表會」，作為上櫃公司與投資人之間溝通的平台，除協助上櫃公司深化投資人關係外，亦促使投資人了解上櫃公司的未來展望及長期價值。