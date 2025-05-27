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數位獵人28日登創櫃板
櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，數位獵人（7674）將於今（28）日登錄創櫃板，將是今年第十家登錄創櫃板的公司。
數位獵人公司主要從事以獵才顧問為主軸的人才招募媒合平台，產業類別為數位雲端。該公司將獵頭資源系統化、平台化，協助獵才顧問、求職者、企業主三方相互連結，透過該平台與獵才顧問之配對，可協助企業主找到精準人才，也為求職者找到更合適的工作。數位獵人公司期望藉由平台不斷優化以及夥伴的增加，針對有人力仲介需求的受眾群，創造更多職缺媒合機會。
目前登錄創櫃板家數有113家，目前輔導中家數76家，今年來累計登錄家數九家，今年來累計申請輔導家數25家。目前從創櫃板轉登錄興櫃後成功上櫃（市）者共有六家。
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