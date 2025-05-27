昶瑞進擊 強攻無人機

上櫃公司家族添新成員，吊扇產業的隱形冠軍昶瑞機電（7642）22日正式掛牌上櫃；近年來持續精進研發吊扇馬達及電調的關鍵技術，近期又積極拓展大型無人機領域，力圖為營運建構第二支柱。

昶瑞機電2024年度營收9.58億元，每股稅後純益（EPS）6.39元；今年第1季營收2.31億元，EPS為1.51元。昶瑞機電承銷價66.18元，昨（27）日股價收在77.5元，掛牌以來漲幅仍有17.1%。

昶瑞機電成立於2011年，主要從事DC直流電馬達吊扇設計、製造及銷售，成立至今長年在地經營，透過在台灣建立的完整吊扇供應鏈而穩定營運，在設計能力、服務品質、供貨交期及所提供的附加價值，獲得海內外客戶的青睞，與美國知名家飾品牌商往來至今已近十年。

昶瑞機電銷售的吊扇產品在品牌商的產品定位屬中高價位產品，除獲得美國家飾品牌商客戶肯定，亦有來自澳洲、韓國等國外家飾品牌客戶的訂單。

此外，昶瑞機電所提供的DC吊扇產品，超過10項獲得美國能源之星認證，顯示產品符合ESG趨勢。近年來昶瑞機電持續精進於研發及技術提升，掌握吊扇馬達及電調的關鍵技術，再向工研院取得技術授權，近期積極拓展大型無人機領域，期望未來提供營運成長動能。

昶瑞機電前於2023年6月登錄創櫃板，成為櫃買家族的一員，並於2023年12月登錄興櫃，今於2025年5月順利完成上櫃掛牌的里程碑，顯示櫃買中心是一個可以提供中小微企業善用外部資源及強化自身競爭力的靈活板塊，也是企業朝向資本市場邁進的最佳基石。

昶瑞機電公司上櫃掛牌以後，將有利於提高公司知名度、籌集資金、吸引人才，增強公司競爭力，櫃買中心盼望更多優質隱形冠軍企業能加入櫃買家族，進一步推動臺灣經濟的發展，並強化臺灣在全球市場上的競爭優勢。