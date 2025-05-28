中美晶售電業務將爆發
中美晶（5483）昨（27）日召開股東會，董事長徐秀蘭指出，今年太陽能相關業績將成長，且預期會很精彩，主要是擁有續興及艾涅爾這兩匹「好馬」，因此售電業務可望有數倍成長，販售的綠電包括太陽能、風能等。
中美晶日前宣布，攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies合資成立公司，在印度生產太陽能矽晶圓，初期規畫2GW產能，主要供應印度當地使用及在地緣政治下的海外市場需求。
徐秀蘭表示，印方集團已有太陽能模組與電池產能，想切入更上游的矽晶圓布局，中美晶將投資並獲得合資矽晶圓公司的26％股權，並且提供技術支持。
針對太陽能本業，徐秀蘭說，太陽能電池與模組製造方面的壓力較大，但公司還有售電部門，今年預計該業務將帶來數倍的成長力道。
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