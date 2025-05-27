保勝光學（6517）董事長方幼玲昨（27）日表示，今年營運目標比去年成長，因外部環境複雜，會較保守謹慎。保勝光學將積極爭取半導體、AOI及航太訂單，看好相關訂單持續成長。

保勝光學昨天召開線上法說會，方幼玲釋出展望。保勝光學今年前四月營收1.66億元，年增7%；今年首季稅後純益2,455萬元，年減56%，季減19%，每股純益0.8元。

法人關注匯率及關稅變數對公司營運的影響，總經理葉霖松表示，與客戶報價採FOB模式，關稅議題沒什麼影響，但整體市場充滿不確定性；匯率方面，公司採自然避險措施，估計新台幣每升值1%，影響毛利率不到1個百分點，保勝光學的產品毛利率高，維持40%左右水準，未來若匯率再有波動，不排除與客戶協商價格。

法人問及衛星及無人機訂單進展，葉霖松表示，公司是衛星供應鏈成員，將積極爭取航太訂單，目前亦有德國客戶。

葉霖松強調，只要對工作環境有嚴苛要求的產品，都是前再拓展業務範圍。營運重心將聚焦半導體、AOI檢測及天文／航太等三大應用。

保勝光學產品的終端應用市場以高階投影設備、運動光學、自動光學檢測設備、半導體設備及國防航太等利基市場為主，其中運動光學及自動化設備應用因戶外運動人口增加、工業自動化需求逆勢成長，加上打入半導體設備供應鏈，受惠產品結構優化，推升獲利成長。由於產品具利基性，客戶多元化，加上擇優成長策略，毛利率維持40%水準。