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竹陞科技股東會／通過配發5元現金股利 對今明年營運展望樂觀

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）27日舉行股東常會，通過盈餘分配案，每股配發5元現金股利，配息率達82.9%。補選一席獨立董事，同時通過取得不動產案，為營運擴充預做準備。

股東關注營收是否能持續成長，竹陞指出，去年主要客戶持續在台灣及全球各地持續擴廠，許多驗證案逐步獲得成功驗收，年營收首次衝破4億大關，年成長高達60%，對今、明兩年業績預期都相對樂觀。

竹陞科技2024年合併營收4.09億元，年增60.5%。毛利率58.88%，年減1.95個百分點。稅後純益1.27億元，年大增155.7%；每股稅後純益6.03元，創年度營收、稅後純益及EPS三項均刷新史上新高紀錄。股東會承認配息案，每股配發5元現金股利，配息率為82.9%。

竹陞科技今年首季合併營收1.48億元，季增16.8%，年增102.4%，毛利率65.02%，分別季增2.31個百分點，年增8.75個百分點。稅後純益6,262萬元，季增56.2%，年大增255.1%；每股稅後純益2.7元。交出營收、毛利率、稅後純益及EPS四項全數刷新單季新高的好成績。竹陞科技累計今年前四個月營收2.03億元，年增89.3%。

展望今年，半導體產業已成為戰略產業，先進製程及先進封裝需求大幅增長，連帶客戶對於竹陞的需求，預期也將持續增加。竹陞科技持續加大研發投入，擴展技術版圖，打造更先進的綠色智能控制節能系統（Green Mode）與人工智慧機器人感官監控系統（GoVision）解決方案，並積極拓展國際市場通路，透過全球經銷商體系，將智能方案推向全球。

股東會 營收

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