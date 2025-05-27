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M31股東會／今年深化先進製程布局 拓展IP版圖驅動成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北即時報導

矽智財（IP）廠商M31（6643）27日召開股東會，董事長陳慧玲表示，今年總體經濟和地緣政治的不確定性依然存在，全力重啟成長動能。M31將深化先進製程布局，拓展IP市場版圖，透過強化策略夥伴關係以提升市占率。

M31去年歷經公司成立以來首次業績衰退，每股純益為3.05元，今年累計前四月合併營收為5.63億元，年增16.4％。

M31目前的業績動能，主要來自與台系及韓系晶圓代工廠的合作，IC設計客戶端，則視先進製程案件的合作進度而定。M31首季權利金收入較去年同期倍增，法人估計，該公司今年的授權金與權利金收入，應當都能成長。

M31提到，本季晶圓廠客戶對於IP的需求優於預期，且3奈米以下製程高速傳輸介面IP市場熱度持續升溫，預期上半年營運表現應可延續穩健成長動能。

M31首季來自8奈米以下先進製程的授權金營收占比突破六成，2奈米IP持續獲得美國晶片大廠擴大採用，應用領域也從高階智慧型手機處理器，延伸至AI PC筆電處理器。美國AI影像辨識龍頭客戶也於首季啟動2奈米IP新案。同時，全球電子設計自動化業者與伺服器存儲介面領導廠商，相繼導入M31的5奈米以下IP，應用於新一代系統單晶片設計中。

在晶圓代工合作方面，M31與策略合作夥伴於6奈米平台持續優化設計，海外晶圓廠的5奈米平台專案加速推進。藉由與先進製程晶圓廠的密切合作，該公司預期中長期量產權利金收入將穩健成長。

晶圓廠 奈米 IC設計

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