聯發國際股東會／前CoCo總經理劉經綸為新任總經理 挺UG拓展全球

聯發國際（2756）27日舉行股東會，同步調整組織結構，以更有效率地布局海內外市場。董事會通過由劉經綸擔任公司集團總經理，陳聖中擔任國際事業總經理，原總經理賴柏宇升任副董事長，並聘請謝健南擔任顧問。

聯發國際股東會通過2024年度財報及盈餘分配案等議案，受惠於新時尚茶飲品牌UG展店效應，聯發國際2024年合併營收6.91億元，稅後淨利5,910萬元，每股稅後純益（EPS）2.41元，該年度總共配發現金股利每股2.5元。

劉經綸曾任CoCo都可台北總部總經理，去年加入聯發國際後負責新品牌UG台灣營運，取得亮眼成績，至今開出八家直營、八家加盟共16家門店，單店單日平均銷量超過1,500杯，UG品牌營收占比更逾三成，成為公司營收成長的重要支撐，也為接下來的海外發展打下厚實基礎。

劉經綸表示，接下來將以雙茶飲品牌「Sharetea+UG」為核心，持續孵化新品牌並深耕台灣市場；建構績效導向的企業文化，吸引並培育更多優秀夥伴，讓品牌艦隊航向全世界。

陳聖中曾任雅茗集團投資長及海外事務負責人，對於品牌海外事業拓展與投資併購業務均相當嫻熟，也親自在4月於美國舉辦三場Sharetea全美加盟商大會，推出七大有感計畫，提升全美加盟商的向心力與競爭力，並同步推進雙品牌的全球戰略布局，其中Sharetea持續深化市場耕耘，UG則以嶄新形象切入新世代消費，打造世界級的新時尚茶飲品牌，讓世界看見台灣。

陳聖中上任後，正式啟動 UG海外擴張計畫，打造「1+3+N」模式作為UG海外發展核心架構，也就是「直營優先、區域3店、全區N店」，此模式已吸引逾30位美國加盟主表態加入，另外，其他市場包括加拿大、香港、新加坡、馬來西亞等地首店正緊鑼密鼓籌備中。

除了劉經綸、陳聖中二位總經理各司其職外，聯發國際也聘請被譽為「零售流通大師」的謝健南擔任顧問，謝健南過往曾任全聯實業副董事長、統一超商（2912）營運長、美食-KY（85度C）（2723）執行長，經歷橫跨零售、餐飲、電商、物流等領域，希望借重其豐富經驗，新營運團隊持續以雙品牌策略，更高效率同步拓展台灣、海外市場。